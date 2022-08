- Advertisement by Google -

Huli sa akto nang paghahakot ng mga ilegal na pinutol na kahoy ang dalawang kalalakihan sa Poblacion, Quezon noong Martes, August 2.

Arestado ng mga awtoridad sina Bernie Masucol, 27 taong gulang, at 19 taong gulang na si Ronie Masucol.

Kumpiskado sa mga suspek ang 19 piraso ng gemilina na tinatayang aabot sa 191 board feet at nagkakahalaga ng P2,316.

Kakaharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Section 77 of PD 705, o Forestry Code of the Philippines.

Samantala, mas pinapaigting naman ng PNP sa MIMAROPA ang pagpapatupad ng kampanya laban sa illegal logging activities at paglabag sa mga batas pangkalikasan.

Ayon sa Regional Operations Division ng PNP, nakapagtala na sila ng 188 police operations kung saan nagresulta sa pagkakaaresto ng 195 tao at pagkakumpiska ng 39,313.80 board feet na mga ilegal na pinutol na kahoy na nagkakahalaga ng P1,485,022.64. Ito ay mula sa pinagsama-samang datos mula Enero ngayong taong 2022 sa buong MIMAROPA region.

Kasabay din nito, inatasan ng PNP MIMAROPA ang kanilang mga pulis na magtanim ng mga puno katuwang ang Department of Environment and Natural Resources (DENR), stakeholders, at ng mga local government units.

Sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa ay tuloy-tuloy ang ginagawang tree planting ng mga kapulisan.

Ayon kay P/Maj. Ric Ramos, tagapagsalita ng Palawan Police Provincial Office (PPO), taong 2021 ay nagsimula na ang kanilang hanay sa pagtatanim ng mga puno.

“Nakapag simula po tayo first quarter po ng 2021 at sa total po ng ating naitanim ay 178,528.” pahayag ni Ramos.

Sa lungsod ng Puerto Princesa, sinabi ng tagapagsalita nito na si P/Cpt. Victoria Carmen Iquin na agresibo ang kanilang mga pulis sa lungsod sa pagsasagawa ng tree planting activities.

“At present, PPCPO already planted 11,501 seedlings of narra, ipil, nato in Barangay Luzviminda and Brgy. Montible, and mangrove seedlings in Brgy. San Manuel in active partnership with the City ENRO and various stakeholders in the city” pahayag ni Iquin.

Nanawagan din ang PNP Mimaropa sa mga kapulisan nito na maging ‘eco warrior’ at patuloy na pangalagaan ang kalikasan.

Target ng mga kapulisan sa buong MIMAROPA na makapagtanim ng 1 milyong puno sa taong 2022 kaugnay na rin sa National Greening Program (NGP) ng gobyerno.

