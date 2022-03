Mahigit 90 na siklista mula sa iba’t ibang bike organizations ang lumahok sa 1st Punang Cycling Tour of Southern Palawan na isinagawa noong Marso 16-17 bilang bahagi ng 95th anibersaryo ng Barangay Punang sa bayan ng Sofronio Española.

Pinangunahan ni punong barangay Hamrin I. Alip ng nasabing cycling tour katuwang ang mga kawani ng Provincial Governor’s Office (PGO)-Sports Division sa pangunguna ni OIC Janelle L. Beltran kasama si sports at games inspector II at race director Francis C. Nemenzo, at ilang mga kawani mula sa pamahalaang panlalawigan at mga lumahok na munisipyo.

Binubuo ng four laps ang cycling tour na may total distance na 266 kilometers na nagsimula sa Punang at dumaan sa mga bayan ng Bataraza, Brooke’s Point, Rizal, Quezon, at pabalik sa nasabing barangay sa Sofronio Española.

Kabilang sa nakiisang bike organizations ay ang One Direction, Batari Bikers, Anza Cycle, Midcity/ GBC Team A at B, iGo-GREY, iGo-ORANGE, iGo-Black, Blue Lagoon-Team A at Team B, Dre, New Choice Cycle Center A at B, Core Bike Shop, R.R.A Batari at PFPF.

Nakiisa rin sa aktibidad si Quezon Mayor Joselito O. Ayala upang personal na tunghayan at magbigay ng hudyat sa pagsisimula ng huling lap ng mga siklesta pabalik sa bayan ng Sofroñio Española mula sa bayan ng Quezon.

Ayon kay Nemenzo, unti-unti nang bumabalik ang mga sports activities, clinics, at projects ng Provincial Sports bunga na rin ng pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan at sa bansa na ikatutuwa ng mga Palaweño.

“We are already able to restart the sporting activity. During the pandemic times, ang naging physical activity ng most of the people is cycling. So the organizers and the Provincial Sports decided for a restart, why not cycling and turned out na maraming sumali,” ani ni Nemenzo.

Samantala, taos-puso naman ang pasasalamat ng mga opisyales ng Bgy. Punang sa suportang ipinagkaloob ng Pamahalaang Panlalawigan gayundin sa iba pang mga munisipyo na tumulong upang matagumpay na maisakatuparan ang naturang aktibidad.