Matagumpay na naisagawa noong Pebrero 24 ang closing ceremony para sa 19 na scholars ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) sa ilalim ng Special Training for Employment Program (STEP) na pinangasiwaan ng Puerto Princesa School of Arts and Trades (PPSAT) para sa kursong Shielded Metal Arch Welding (SMAW) NC 1 na ginanap sa VJR Hall ng gusaling kapitolyo.

Ito ay sa pamamagitan ng maikling programa na dinaluhan nina TESDA IV-B Regional Director Dante J. Navarro kasama sina TESDA- PO Palawan Provincial Director Vivian E. Abueva, M.M., Dr. Sianita C. Tadlas, Vocational School Administrator III-PPSAT, at Capt. Brendon J. Casaclang, PN, Deputy Commander for Fleet Operation.

Dumalo rin sa nasabing programa si Provincial Information Officer Atty. Christian Jay V. Cojamco bilang kinatawan ni Gob. Jose Ch. Alvarez at ng Pamahalaang Panlalawigan upang magbigay ng mensahe.

Ayon kay PIO Cojamco, nakikita umano niya ang kahalagahan ng kursong napili ng mga iskolar. Aniya, ‘in-demand’ hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa ang napiling kurso ng mga ito. Lubos din ang kaniyang naging pagbati sa mga ito at hinikayat na patuloy na magsumikap para sa ikauunlad ng kanilang mga sarili.

“Nakikita ko ang importansiya ng inyong course na natapos dito sa TESDA at binabati ko kayo ng maligayang pagtatapos sa inyong kinuhang kurso. Lagi po nating tandaan na kayo ay nagtapos at wala pong nagtatapos nang hindi nagsisimula. So, gusto ko po na ipaalala sa inyo na kung saan man kayo mapunta, ang inyong kurso ay in demand hindi lang dito sa bansa natin kundi lalo na sa ibang bansa”, ani ni PIO Cojamco.

Samantala, makalipas ang maikling seremonya ay agad namang isinagawa ang paglagda sa Memorandum of Agreement (MOA) sa pagitan ng TESDA- Palawan at Philippine Navy para sa Supervised Industry Learning (SIL) o On-the-Job Training ng mga nabanggit na nagsipagtapos.