Labingwalong Farmers Cooperatives and Associations (FCAs) sa Quezon, Palawan, ang benepisyaryo ng P100M grant mula sa Office of the President.

Ito ang iniulat ni Allaine P. Paduga ng Quezon, Palawan Office of the Municipal Agriculturist at designated Municipal Cooperative Development Officer (MCDO) sa pagpupulong ng Provincial Cooperative Development Council (PCDC) nitong Nobyembre 23 sa VJR Hall ng Kapitolyo.

Ayon kay Paduga, ang nasabing grant ay mayroon ng Special Allotment Release Order (SARO) kung kaya’t inaasahang matatanggap na ito ng mga benepisyaryo sa lalong madaling panahon. Naipadala na rin aniya sa Regional Office ng Department of Agriculture (DA) ang mga dokumento ng 18 FCAs.

Dagdag pa ni Paduga na sa 18 FCAs, lima dito ay kooperatiba–Quezon Marketing Cooperative, Quezon Seed Producers Cooperative, Couples for Christ-Family Ministries Cooperative (CFC-FAMICO); Galup Tribal/Non-Tribal Multi-purpose Cooperative at ang Berong Multi-purpose Cooperative.

“Ang alokasyon para sa amin na P100M ay grant po ito mula sa Office of the President para sa farm inputs, tulad ng fertilizers, farm machineries and post-harvest facilities. ‘Yan pong P100M ay paghahatian po yan ng 18 FCAs,” pahayag ni Paduga.

Ngunit dahil sa kawalan ng rice processing center sa nasabing bayan kung kaya’t prayoridad ng Quezon Marketing Cooperative ang pagkakaroon nito, “Although marami kaming rice na naipo-produce, tapos wala [naman] kaming facility para sa processing,” paliwanag pa ni Paduga. Sa P100M, P17.5M ang mapupunta sa Quezon Marketing Cooperative para sa pagtatayo ng Rice Processing System.

“Doon po sa 18 FCAs yung iba po nag-wave po sila ng portion ng kanilang grant para sa Quezon Marketing Cooperative upang ma-procure po namin ‘yang rice processing center kasi wala kami n’yan sa Quezon” saad pa ni Paduga.

Sa nasabing grant, mamimili lamang ang bawat asosasyan sa paggagamitan nito kung alin sa tatlong farm inputs ang kanilang “ia-avail”, panghuling pahayag ni Paduga. (OCJ/PIA MIMAROPA)

About Post Author