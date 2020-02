16 na sunog naitala ng BFP mula Enero hanggang sa kasalukuyan

Simula Enero hanggang sa kasalukuyan ay nakapagtala na ang Bureau of Fire Protection (BFP) sa lungsod ng 16 na sunog, ayon sa isang opisyal ng tanggapan.

Karamihan sa mga ito ay grassfire, kasama na ang naganap noong ika-19 ng Pebrero bandang 6:30 p.m. sa Purok Ranchero, Barangay Sicsican, kung saan nasunog ang kulang-kulang isang ektarya ng damuhan.

Sa kabuoang bilang, lima naman ay structural fire o mga nasunog na kabahayan, ayon kay FO3 Rud Mark Anticano ng BFP sa lungsod.

Nagpaalala si Anticano sa mga residente ng Puerto Princesa na pagibayuhin ang pag-iingat lalo na at mahangin ngayon. May kaparusahan ang sino man na mahuhuling nagsisiga at nagsusunog ng mga tuyong dahon na siyang puwedeng maging dahilan ng grassfire.

“Paalala lang natin sa ating mga kababayan na ang pagsisiga or pagsusunog ng basura or ‘yong mga dumi natin sa paligid, like ‘yong mga simpleng tuyong dahon ay ipinagbabawal dahil meron tayong city ordinance laban dyan. Meron ‘yang karampatang mga parusa na pag-multa, at maliban dyan, meron tayong anti-burning law na ipinatutupad ng DENR (Department of Environment and Natural Resources),” pahayag niya.

Maliban dito, ayon sa Fire Code of the Philippines, bawal ang “open burning” at meron din itong kaukulang parusa, sabi ni Anticano.

Related

About the Author Shoogar Santos handles the online presence of Palawan News as its social media manager. When she has free time, she travels and writes about her adventures.