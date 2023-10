Labing apat na residente ng Barangay Caruray sa bayan ng San Vicente ang inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa Palawan dahil umano sa paglabag sa batas na nagbabawal ng pag-ookupa ng forest at grazing lands.

Ang mga inaresto noong October 7 sa Sitio Sinangharian sa nasabing barangay sa San Vicente ay kinilalang sina Merlita Villamor, 45; Rommy Sauro, 62; Rosie Sauro, 42; Bonifacio Sauro 54; Teresita Dalingding, 67; Ailyn Comedia, 51; Rodrigo Comedia, Sr., 57; Mark Gil Sagayap 29; Zaldy Lanzarote, 49; Felimon Tabilog, 30; Rodrigo Sauro Jr., 33; Neri Basnig, 67; Samuel Basnig Sr., 69; at Eddie Villamor, 56.

Ang mga nabanggit na suspek ay sinampahan ng mga reklamong paglabag sa Section 78 ng Presidential Decree 705 na may kinalaman sa unlawful occupation or destruction of forest at grazing lands at paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code na may resistance and disobedience to a person in authority or the agents of such person.

Ayon sa nagre-reklamo at may-ari ng lupa na si Joel Igaña, iligal na pumasok ang mga ito at nagsunog. Hindi rin umano sumunod sa mga naging kautusan ng barangay ang mga nasabing residente.

Ayon naman kay Police Major Joseph Severino, ang provincial chief ng CIDG Provincial Field Unit sa Palawan, tumugon lang ang kanilang grupo sa sumbong ng nagrereklamo at ng barangay kaugnay sa illegal na pagpasok ng mga suspek sa lugar at hindi pagsunod sa kautusan ng barangay na lisanin nila ang sinasabing lupain na pag-aari ni Igana.

“Ang isang reklamo, dahil ‘yun sa resolution ng barangay na kailangan muna nilang lisanin ang area. Kasi kung may point sila, o basehan sa mga reklamo nila, dapat idinaan nila muna sa barangay. Ang ibig sabihin, hindi nila pinakinggan ang resolution ng barangay, ‘yun ang in-assist natin,” ayon kay Severino.

“Ipinaliwanag naman sa kanila ng barangay na kung hindi sila aalis, ay disobedience na ‘yun sa buong council ng barangay. Klaro [na] ang disobedience ay hindi during the arrest,” pahayag pa niya.

Unang nagpadala ng sulat ang nagrereklamong si Igaña sa tanggapan ng CIDG na may petsang October 4, 2023, para humingi ng tulong.

Sa sumbong ni Igaña, September 30 ng “lusubin” ng nasa mahigit kumulang 25 na residente sakay ng anim na bangka ang kanyang lupain sa Sitio Sinangharian sa nasabing barangay. Sinabi nito na ang nasabing bilang ng mga tao ay armado ng mga granada, homemade shotgun, Cal. 45 na bari, at mga gulok,

Pahayag ni Igana, ayon ito sa sumbong ng kanyang tagapangasiwa sa kanyang pag-aaring lupain. Dinagdag pa nito na hinahanap siya at ang kanyang pamilya dahil umano plano silang paslangin, na naging dahilan ng mga tao sa pananatili sa lugar.

Pahayag ni Severino dito, hindi nila naging concern ang mga nakasaad sa sulat nang nagrereklamo, kundi ang kampanya kaugnay sa mga loose firearms na ipinaiiral sa ngayon. Ayon sa kanya, ito ang naging dahilan kaya agad nilang pinuntahan ang lugar upang maberipika ang nasabing sumbong.

“Wala kaming nakitang mga baril, maliban na lang sa mga itak. Ang naging problema lang talaga ay ang hindi nila pinakikinggan ang barangay,” ayon kay Severino.

Ang usaping ito ay nag-ugat umano sa agawan ng lupa sa pagitan ng nagrereklamong si Igaña at ng mga naarestong suspek, na ang ilan ay kaanak pa.

Ang dalawang parte ay sinasabing parehong may mga hawak na dokumento na kanilang parehong ipinaglalaban, ayon sa ilang mga suspek.