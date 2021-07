13 katao nasabat ng awtoridad habang nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa karagatan ng Cuyo

Nasabat ng awtoridad ang dalawang bangkang pangisda lulan ang 13 crew na nagsasagawa ng iligal na pangingisda sa karagatang sakop ng bayan ng Cuyo, madaling araw noong Sabado, Hulyo 10.

Ang dalawang bangka na pag-aari ng isang Domingo Amit ay naaktuhan ng awtoridad na nagsasagawa ng pangingisda gamit ang compressor sa Liang Islet, Barangay Manamoc ng nabanggit na bayan.

Ayon kay P/Lt. Marvin Herrera, hepe ng Cuyo Municipal Police Station, ang mga bangka ay walang kaukulang permit para mangisda within municipal waters.

“Hindi na talaga sila binigyan ng permits to operate sa Cuyo waters dahil sa way of fishing nila,” pahayag ni Herrera.

Dagdag ni Herrera, halos kalahati sa nahuling crew ng dalawang bangka ay may mga kaparehong paglabag na at paulit-ulit na nilang nahuhuli at nakakawala din matapos na mapatawan lang ng multa sa paglabag sa municipal ordinance.

Aniya, ang layunin ng PNP ay matuto ang mga mangingisda at matapos na ang illegal fishing sa bayan.

“Ang goal namin is matigil ang illegal fishing at mangyayari lang ‘yun kung ma file-an natin sila ng case at makumpiska lahat ng gamit nila, pati ang bangka,” paliwanag ni Herrera.

Sa ngayon ay mananatili sa kustudiya ng Cuyo MPS ang mga bangka at mga gamit nito, habang ang 13 mangingisda ay sinampahan naman ng kasong paglabag sa Provincial Ordinance 1643 series of 2015 o ang “Ordinance Banning the Use of Compressor as breathing apparatus in all fishing activities in the Province of Palawan.”

WP Post Author Arphil Ballarta covers the police beat and other law enforcement agencies in the province. Her interest includes traveling and photography. See author's posts