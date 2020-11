12th Provincial Malaria Congress, isasagawa sa Palawan sa November 27

Ito ay sa pangunguna ng Provincial Health Office (PHO) at ng Kilusan Ligtas Malaria (KLM) Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan sa pakikipagtulungan ng Department of Health (DOH) at ng Pilipinas Shell Foundation, Inc. (PSFI).

Isasagawa sa November 27 ang 12th Provincial Malaria Congress sa Palawan na may temang “Control and Eliminate Malaria Despite COVID-19”.

Ito ay sa pangunguna ng Provincial Health Office (PHO) at ng Kilusan Ligtas Malaria (KLM) Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan sa pakikipagtulungan ng Department of Health (DOH) at ng Pilipinas Shell Foundation, Inc. (PSFI).

Ayon kay KLM program manager Aileen B. Balderian, ang aktibidad na ito ay kaugnay ng pag-obserba sa buwan ng Nobyembre bilang National Malaria Awareness Month at dahil sa pandemya at sa ipinatutupad na health protocols ay virtual lamang ang isasagawang Provincial Malaria Congress ngayong taon, na dadaluhan ng mga Municipal Health Officer, Malaria Point Person, Malaria Validator, Barangay Malaria Microscopist at RDT Trained Personnel.

Paliwanag pa ni Balderian na ang bawat munisipyo ay magkakaroon ng pagtitipon-tipon para sa gagawing synchronize virtual congress.

Kasabay din nito ang pagdiriwang ng ika-20 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng Kilusan Ligtas Malaria na may temang “Kilusan Ligtas Malaria Dalawang Dekana na! Handog pasasalamat at pagkilala sa buong pusong paglilingkod upang Palawenyo’y ligtas sa sakit na Malaria.”

Bibigyang parangal at pagkilala ng KLM ang mga naging kaagapay nito sa loob ng 20 taon na paglaban upang ma-kontrol ang sakit na Malaria sa lalawigan ng Palawan.

Mula Enero hanggang Oktubre 2020 ay umabot na sa 4,812 ang naitalang nagpositibo sa sakit na Malaria sa buong lalawigan, mula ito sa 45,174 katao na nasuri sa pamamagitan ng blood smearing at 94,835 katao na sinuri naman sa pamamagitan ng rapid diagnostic test (RDT).

Ang bilang na ito ng mga nagpositibo ay mas mababa ng 12.81 porsiyento kumpara sa kaparehong panahon noong 2019 kung saan 5,519 ang naitalang nagpositibo sa nasabing sakit.

Ani Balderian, patuloy ang pagpupursige ng Provincial Health Office (PHO) at Kilusan Ligtas Malaria sa tulong ng mga katuwang nitong ahensiya at mga Local Government Unit sa pagkamit ng Malaria-free Philippines sa taong 2030. (PIA-Mimaropa)

CAPTION: Ang blood smearing ang isa sa paraan upang matukoy kung ang isang tao ay may sakit na Malaria. Mula Enero hanggang Oktubre 2020 ay umabot na sa 4,812 ang naitalang nagpositibo sa sakit na Malaria sa buong Palawan, ayon sa ulat ng Kilusan Ligtas Malaria (KLM). | Larawan mula sa Kilusan Ligtas Malaria