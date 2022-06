Sinisimulan na ng municipal government ng Culion ang pagbuo ng kanilang 10-taon na Local Shelter Plan (LSP) bilang pagtalima sa mga alituntunin ng Housing and Urban Development (HUD).

Nitong Hunyo 7-9 ay sumailalim sa tatlong araw na Local Shelter Plan Formulation and Writeshop/Workshop na pinangunahan ng technical team mula sa Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD) ang iba’t ibang tanggapan ng LGU-Culion na may kaugnayan sa pagbuo ng nasabing plano.

Ilan sa mga tanggapang ito ay ang Mayor’s Office, Administrator´s Office, Municipal Planning and Development Office (MPDO), Municipal Social and Welfare and Development Office (MSWDO), Municipal Engineering Office (MEO), Municipal Assessor’s Office (MAO), Municipal Health Office (MHO), MDRRMO, Bantay Culion Program at Solid Waste Management Office (SWMO).

Ang technical team mula sa DHSUD ang tumulong sa pag-balangkas ng 10-taon na Local Shelter Plan ng Bayan ng Culion at ang mabubuong plano ay inaasahang maisumite sa Sangguniang Bayan sa huling Linggo ng Hunyo para sa pag-apruba nito.

Ang Local Shelter Plan ay isang mahalagang dokumento kung saan nakapaloob ang datos ng kasalukuyang kondisyon ng mga tirahan o kabahayan na nasa hazard prone area.

Nakapaloob din sa nasabing plano ang mga estratehiya upang matugunan ang iba’t-ibang pangangailangan ng komunidad sa nasabing bayan para manatili sa isang ligtas na pamayanan.

Tinukoy din dito ang kakailanganing lupa ng lokal na pamahalaan para sa mga proyektong pabahay o housing requirement kasabay ng pagtaas ng populasyon sa paglipas ng mga taon.

Nagpasalamat naman ang LGU-Culion kay DHSUD Regional Director Julius Ervin O. Enciso sa pagtungo at pagbisita sa Bayan ng Culion na naging daan upang maisakatuparan ang LSP formulation workshop. (OCJ/PIA-MIMAROPA, Palawan)